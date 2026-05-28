Kada su roboti u sredu izveli srpski narodni ples „Moravac“ u inovacionom centru u Điasingu, u provinciji Džeđang, predsednik Srbije Aleksandar Vučić video je više od pukog prikaza pametne tehnologije.

U objavi na društvenim mrežama nakon posete inovacionom centru u „Fabrici budućnosti“ grupe „Min“, Vučić je rekao da je video kako se roboti sklapaju i kako se mogu koristiti u svakodnevnom životu, industriji i zabavi.

Rekao je da je izvođenje srpskog narodnog plesa pokazalo da tehnologija nije samo nauka i mašine, već i razumevanje tradicije i duha jednog naroda, piše China Daily.

Centar za kulturnu razmenu mladih između Kine i Srbije takođe je otvoren u sredu u Đasingu. Osmišljen kao dugoročna platforma za bilateralnu razmenu mladih, centar će se fokusirati na nove oblasti kao što su pametna proizvodnja, nova energija, humanoidni roboti i ekonomija na malim nadmorskim visinama. U okviru programa, 500 mladih ljudi iz Srbije biće pozvano da poseti Kinu.

Na otvaranju centra, Vučić ga je nazvao „pravim blagom“ za Srbiju, gde će mladi ljudi učiti o novim tehnologijama i vraćati se kući sa naprednim znanjem. Ohrabrio ih je da uče od kineskog naroda, grade prijateljstva sa svojim kineskim vršnjacima i ponesu znanje nazad u Srbiju kako bi doprineli razvoju nacije.

Razmena među ljudima je od najveće važnosti za Srbiju i dragocena za kinesku omladinu, jer se dve strane prilagođavaju različitim kulturama i uče kako da bolje sarađuju, rekao je Vučić.