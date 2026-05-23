Kako je grejna sezona završena, a temperature sve više rastu, većina ljudi prestaje da razmišlja o radijatorima i računima za grejanje.

Ipak, upravo u tom periodu mnogi prave istu grešku koja se kasnije može odraziti na veće troškove. Naizgled bezazlen sloj prašine na grejnim telima može značajno uticati na efikasnost grejanja kada sezona ponovo počne.

Zašto je važno očistiti radijatore

Stručnjaci savetuju da se radijatori čiste u prelaznom periodu između dve grejne sezone. Razlog nije samo urednost doma, već i konkretna ušteda energije.

Tokom vremena na radijatorima i unutar njih nakupljaju se prašina i sitne nečistoće koje otežavaju širenje toplote u prostoriji.

Kada se to dogodi, sistem mora da radi jače kako bi postigao istu temperaturu, što povećava potrošnju energije i samim tim i račune.

Uklanjanjem ovih naslaga radijatori ponovo efikasnije emituju toplotu, a sistem grejanja radi rasterećenije.

Dugoročne koristi održavanja

Redovno čišćenje radijatora ne utiče samo na trenutnu uštedu, već i na dugoročnu ispravnost sistema grejanja.

Naslage prašine i prljavštine mogu vremenom dovesti do zapušenja i kvarova, što može zahtevati skupe popravke ili zamenu delova.

Održavan sistem ređe se kvari i radi stabilnije tokom cele godine.

Uticaj na kvalitet vazduha

Još jedan važan aspekt je kvalitet vazduha u prostoru.

Kada su radijatori prljavi, pri zagrevanju se u vazduh oslobađaju čestice prašine i alergeni, što može negativno uticati na osobe sa alergijama ili respiratornim problemima, ali i na opšte zdravlje ukućana.

Kako pravilno očistiti radijatore

Proces čišćenja je jednostavan i ne zahteva posebne alate.

Prvo je potrebno da se grejanje isključi i da radijatori budu potpuno hladni. Spoljašnje površine mogu se očistiti mekom krpom ili brisačem za prašinu.

Za teže dostupna mesta, poput prostora između rebara, može se koristiti uski nastavak za usisivač ili specijalna četka. Nakon toga preporučuje se brisanje vlažnom krpom uz blagi deterdžent, uz oprez da se radijator ne natopi.

Na kraju je važno da se sve dobro osuši kako bi se sprečila korozija i oštećenja.

Jednostavna navika sa velikim efektom

Redovno održavanje radijatora može doneti niže račune, duži vek trajanja sistema grejanja i zdraviji vazduh u domu.

Iako deluje kao sitnica, upravo ovakve navike često prave najveću razliku u dugoročnim troškovima domaćinstva.