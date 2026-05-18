Besomučni obračuni među blokaderima se nastavljaju, a čak su i blokaderske uzdanice Marko Vidojković i Nenad Kulačin u svom podkastu „Dobar, loš, zao“ rekli za takozvanu studentsku listu da se ne ko je bedniji, kao i da planumaši nemaju šanse da pobede Vučića.

- Na Tviteru sada ti ne možeš da dođeš do SNS botova koji veličaju Vučića, jer samo idu (blokaderski) studentski botovi, Đilasovi botovi, studentski botovi, Đilasovi, i to jedni i drugi. Video sam se prepiru oko pravopisa. Znači, pali su najniže - rekao je Kulačin.

Vidojković je dodao:

- Ne zna se ko je bedniji, Nenade. Ja moram to da kažem.

Okoreli blokaderi su potom žestoko ismejali celu opoziciju.

- I onda kada je protest došao na ovaj nivo, je li, koji Vučiću odgovara ovako, onda su svi počeli da se kolju međusobno. Meni se čini, znaš, da se stvari malo mistifikuju. Mislim da je stvar očigledna i mislim da je vrlo jasna, ovaj, mislim da su se klinci prosto zadovoljili time što će da ukantaju tu opoziciju. Ja ne vidim da oni imaju neki plan za dva koraka unapred, pa čak ni za jedan korak unapred. Ja se bojim, u stvari, da ne dođe do one situacije: „OK, makar smo kao ukantali opoziciju, a sad, j**i ga, razumeš, to što nismo pobedili na izborima, za to su krivi, ovi i ovi i ouh, niko tu nije ispravan“. Ne možete da sad u ratu (blokadera) studenata ili opozicije navijate za bilo koga. Ili nećemo da glasamo, dođu, dođu studenti na vlast i kažu: „Sada, brate, ko nas kritikuje od novinara, ima da ide uza zid“ - kaže Kulačin.

Vidojković je na kraju bez pardona napao opoziciju.

- E, ali čekaj, šta ćemo onda da radimo? Ja ne mogu da pravim razliku između te opozicije koja je bila u Srbiji protiv nasilja. Meni su podjednako jadni i Zeleno-levi front i Demokratska stranka i takozvana pro-EU opozicija. Nenade, ja to tako osećam - ocenio je Vidojković.