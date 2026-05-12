Blokaderi sprovode teror širom Srbije, a u Zrenjaninu su napadali na aktiviste Srpske napredne stranke (SNS), nasrtali na novinare, funkcionere, čak i gradonačelnika!

Ipak, možda najjezivije je što ponovo koriste decu u političke svrhe!

Naime, zabeleženo je kamerom dokle su blokaderi spremni da idu! Odlučili su da šire svoju prljavu propagandu i na decu, pa su im tako delili nalepnice na kojima piše da "studenti pobeđuju".

Osim toga, deca su bila u okolini njihovih bednih štandova, praveći gužvu.

Postavlja se pitanje, šta će deca na političkom skupu, ko ih je tamo doveo i zašto se njima deli propagandni materijal?

Osim što su tajkunski mediji Nova S(S) i N(dh)1 poznati po zloupotrebi dece u propagandne svrhe, sada i blokaderi na svojim bednim skupovima i decu uključuju u dnevnu politiku!

Ovakvo ponašanje je nedopustivo, a blokaderi su ponovo pokazali da dno može da bude još dublje!

(24sedam)