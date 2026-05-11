- Otvoren razgovor sa državnom podsekretarkom SAD za javnu diplomatiju o daljem unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa. Posebno nas raduje potvrđeno učešće SAD na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni.

EXPO 2027 biće najveći međunarodni događaj u modernoj istoriji Srbije i prilika da svetu predstavimo modernu, uspešnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i političku poziciju. Verujem da će Beograd tokom EXPO 2027 poslati snažnu sliku Srbije kao države stabilnosti, razvoja i novih mogućnosti.

Ove godine obeležavamo i 145 godina odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, što predstavlja važan temelj za dalje jačanje partnerstva i političkog dijaloga.

Ekonomska saradnja naših zemalja nastavlja da raste, uz sve veći broj američkih kompanija koje investiraju u Srbiju, posebno u oblastima infrastrukture, energetike i novih tehnologija. Istovremeno, raste i trgovinska razmena, što potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner SAD u regionu.

Srbija ostaje otvorena za dalju saradnju sa američkim partnerima, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija, uz cilj da nastavimo da gradimo modernu, stabilnu i ekonomski snažnu Srbiju - napisao je Vučić na Instagramu.

Podsetimo, sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike sa početkom u 12.30 časova.

Američki Stejt department objavio je 5. maja da će Rodžers doputovati u Beograd i potpisati Sporazum o učešću, kojim se formalizuje učešće SAD na specijalizovanoj svetskoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

U saopštenju objavljenom na sajtu američkog Stejt departmenta navedeno je da će Rodžers boraviti u Beogradu i Veneciji u periodu od 6. do 12. maja i sastati se sa članovima Vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i SAD na Zapadnom Balkanu.