Prava istina o blokaderu Nemanji Miloševiću, poznatijem po skandalu sa usisivačem, a koga su blokaderski mediji uzdizali kao vrhovnu moralnu vrednost konačno je isplivala.

Sada su ga prozreli čak i bloladeri iz Eko-straže!

U objavi na X-u, oni su tražili njegovo izbacivanje iz saveta roditelja Pete beogradske gimnazije.

"Apel da se Nemanja Milošević izbaci iz saveta roditelja Pete beogradske gimnazije.

Nemanja Milošević je lider organizacije GLAS i jedan od nosilaca liste "Srbija na Zapadu - Da se struka pita" na parlamentarnim izborima 2023. godine. Isti čovek koji se javno predstavlja kao zagovornik evropskih vrednosti i demokratije, redovno nastupa u javnosti kao predstavnik saveta roditelja učenika Pete beogradske gimnazije.

Juče je, međutim, na mreži X objavio poruku u kojoj na najvulgariji način vređa članove porodice uključujući preminule osobe sa kojom se politički ne slaže, nazivajući je "ruskom dr*ljom". Ovo nije izolovani incident: Milošević već godinama unazad vređa ljude na društvenim mrežama, a njegovo ponašanje je vremenom eskaliralo sa napada na pojedince prešao je na vređanje njihovih porodica i preminulih srodnika.

Godinama fabrikuje etikete geopolitički neutralnim ljudima, manipuliše činjenicama i nastupa onim što se kolokvijalno naziva "radikalskim manirom". Čak ni poslanici vladajuće stranke ne idu tako daleko.

Vređanje tuđih pokojnika nema opravdanja ni u kakvom političkom kontekstu. Dodatno skrećemo pažnju da se Milošević, kao aktivni političar koji se kandidovao na izborima, uporno gurao da uđe u Zbor građana Starog grada, iako je učešće političara u tim telima nedozvoljeno po pravilima koja su definisali studenti.

Zbog svega navedenog upućujemo javni apel: Nemanja Milošević treba da bude uklonjen iz saveta roditelja Pete beogradske gimnazije. Neko ko koristi društvene mreže da vređa tuđu decu i preminule srodnike nema moralno pravo da se pita za budućnost ijednog deteta", stoji u objavi.