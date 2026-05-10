Tokom jučerašnjeg dana na društvenim mrežama deljena je vest o navodnoj podršci "studentima u blokadi" iz različitih evropskih gradova, ali skupovi nisu bili masovni.

Od Minhena do Pariza, delovalo je kao da blokaderi imaju podršku.

Deljeni su snimci na kojima se vidi mala grupa ljudi sa transparentima podrške, i to su "blokaderi" iskoristili kao znak da ih svako u velikom broju podržava.

Međutim, iako je juče pisano da je broj onih koji ih podržavaju veliki, sada se pojavio još jedan dokaz koji na ukazuje da to nije tako - i to na N1, kada je Srećko Mattić sa nemačkog DW-a objasnio kako stoje stvari u toj zemlji po pitanju podrške "blokaderima".

- Inače pripadnici dijaspore nisu svi masovno uključeni u podršku "studentima". Ima tu raznih frakcija da to tako kažem. Jedan deo je dosta aktivan i tu aktivnost održava već pet, šest meseci. Međutim jedan deo isto je prilično neaktivan, ne zanima ih zapravo sve to što se dešava u Srbiji. A ima jedan treći deo koji kaže da sve ono što se trenutno dešava pa uključujući i studentske zahteve, da je to čak i štetno i za stabilnost Srbije i za položaj Srbije u svetu.