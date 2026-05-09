

Glavni operativac blokaderskog pape, rektora Vladana Đokića, žena koja je njegova spona sa strancima i koja praktično upravlja njegovim aktivnostima jeste Gazela Pudar Draško, direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. I, ono najvažnije, žena koja je uključena u mnoge antisrpske projekte.

Jedna je od urednica knjige „Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa“.

„Albanci su u srpskoj kulturi od sredine 18. veka pa sve do duboko u 19. vek mahom razumevani kao veliki junaci, čestiti i hrabri ratnici, te negativna percepcija o njima kao mučiteljima Srba, nalik Turcima, nastaje tek u poslednjoj četvrtini 19. veka“, piše, između ostalog, u pomenutoj knjizi koju je uređivala Pudar Draško.

Međutim, tu nije kraj, u knjizi se Srbi optužuju za ovakvo „etiketiranje Albanaca“.

- Proučavajući radove Vladana Đorđevića, Jovana Cvijića, Vase Čubrilovića i Ive Andrića, Ana Petrov formuliše provokativnu tezu o postojanju rasističkih i kolonijalnih elemenata u srpskom naučnom diskursu ovog perioda - kaže se u knjizi.

Za Gazelu Pudar Draško, dakle, srpska politika prema Albancima je istorijski rasistička. I kako onda ona savetuje Vladana Đokića, jasno je. Pomenimo još i da su gotovo svi urednici i recenzenti ove opskurne knjige-pamfleta s njenog instituta, svi su potpisali podršku protestima „1 od 5 miliona“ 2019, a jedno ime se posebno izdvaja: Florijan Biber, kao recenzent. Radi se o luksemburškom politikologu, koji se predstavlja kao stručnjak za Balkan i otprilike na nedeljnom nivou ispaljuje najgore klevete na račun Aleksandra Vučića i Srbije.

Od početka fakultetskih blokada, Đokićeva alfa i omega se nametnula kao jedan od ključnih aktera u organizaciji blokadera i osnivanja Inicijative „Pobunjeni Univerzitet“. Ona, kažu, šparta po belom svetu pokušavajući zajedno sa stranim mentorima da srpske opozicionare dovoljno uštirka ne bi li bili upotrebljivi za promenu aktuelne državne vlasti. U tom smislu je najviše bila posvećena Pokretu slobodnih građana, kojem je čak svojevremeno organizovala i sastanak s predstavnicima američkog NED-a, kako bi im pomogla u transformaciji i jačanju stranke.



Hrvati je smatraju

svojim operativcem

Gazela Pudar Draško bliska je, kažu ljudi iz njenog okruženja, i s nemačkim i hrvatskim faktorom do te mere, da je smatraju jednim od svojih glavnih operativaca, kako u Srbiji tako i širom Evrope. U prilog tome ide i tvrdnja njenih kolega s Instituta da ona poseban značaj pridaje saradnji s predstavnicima Instituta za inovacione politike iz Berlina, Fondacije „Fridrih Ebert“, kao i s upravljačkom strukturom Univerziteta u Rijeci.

Konačno, opet nešto što ni za koga ne predstavlja iznenađenje. Dobar deo aktivnosti Gazele Pudar Draško i njenog instituta, kao i u slučaju Vladana Đokića, finansiraju upravo građani Srbije. Pomenimo samo projekte o neoplatonizmu na Balkanu i projekat „Prizma“ kao najskorije, ali takvih primera ima na desetine. Da, dobro ste čuli, država sama plaća pokušaje da je ruše.