"Mi smo kao Muzej žrtava genocida pokrenuli inicijativu, jer čini mi se da smo uvek bili u nekoj defanzivi i objašnjavali 'ljudi, ovo nije dobro', tako da smo pre godinu i po dana stupili u kontakt i sa španskom vladom i sa njihovim ministarstvima da krenemo sa uklanjanjem ustaških obeležja širom sveta", rekao je Arbutina za Tanjug.

Podsetio je da je 14. aprila ove godine doneta odluka u španskoj vladi da se uklone ustaški simboli sa groba upravnika sistema koncentracionih logora u NDH Vjekoslava Maksa Luburića i dodao da je Muzej bio u komunikaciji sa španskim Ministarstvom za teritorijalnu politiku i demokratsko sećanje, kao i sa lokalnim vlastima u Valensiji.

"Mi smo još uvek u kontaktu sa španskom vladom. Oni su prosledili tu odluku sinu Vjekoslava Maksa Luburića, koji je rekao da nema načina da ukloni ustaško obeležje, iako živi samo nekoliko kilometara od tog mesta. Međutim, proći će tih mesec dana i onda će španska vlada u saradnji sa lokalnim vlastima ukloniti taj ustaški simbol", istakao je Arbutina.

Dodao je da je Jasenovac opomena koja mora ostati duboko utkana u našu kolektivnu svest, jer su, kako je istakao, Srbi od 1941. do 1945. godine preživeli genocid.

Govoreći o nedavno otvorenoj izložbi "Jasenovac - trajna opomena" u Muzeju grada Beograda, Arbutina je naveo da Muzej svake godine nastoji da javnosti predstavi po jednu izložbu.

"Ove godine smo odlučili da u saradnji sa Bibliotekom Grada Beograda predstavimo izložbu 'Jasenovac trajna opomena'. To je opomena koja zaista mora ostati duboko utkana u našu kolektivnu svest, jer to što smo mi preživeli i proživeli od 1941. do 1945. jeste genocid, genocid koji je sproveden nad srpskim narodom, naravno i nad jevrejskim i nad romskim", rekao je Arbutina.

Ukazao je da može da se vidi da su fašizam i nacizam pobeđeni na bojnom polju, ali da su njihove ideje opstale i da o tome svedoče zbivanja u poslednjim ratovima.

"To možemo da posvedočimo i u etničkim čišćenjima kao što su 'Bljesak' i 'Oluja'. To možemo da posvedočimo i prošle godine, kada je bio najveći fašistički skup u savremenoj Evropi, kada se na jednom mestu okupilo preko pola miliona ljudi koji su uzvikivali parole iz Drugog svetskog rata 'Za dom spremni', pevane su pesme koje su posvećene Vjekoslavu Maksu Luburiću, Rafaelu Bobanu, Anti Paveliću. Tu je bila prisutna ustaška ikonografija i to je kao kada bi se u Nemačkoj okupilo oko petnaestak miliona ljudi na jednom skupu gde se uzvikuje 'Sieg Heil', gde se kliče Adolfu Hitleru i gde se veliča nacizam kao takav", naveo je Arbutina.

Dodao je da su izostale reakcije iz Nemačke na koncert Marka Perkovića Tompsona održan prošle godine i da niko nije uputio nikakvu diplomatsku notu da bi skrenuli pažnju da to ne sme da se radi.