

Nekolicina blokadera okupila se u petak uveče u Zemunu, gde su, kako navode iz Srpske napredne stranke Zemun, njihovi aktivisti na Avijatičarskom trgu bili izloženi provokacijama i nasilničkom ponašanju, dok su istovremeno blokirane ulice i ometano normalno odvijanje saobraćaja.

Kako ističu, njihovi aktivisti su mirno i u skladu sa zakonom držali punkt, razgovarali s građanima i delili informativni materijal, ali su uprkos tome bili meta napada grupe koja se predstavlja kao studenti i pruža podršku političaru Vladanu Đokiću.

U isto vreme, na ulicama Zemuna viđene su scene koje dodatno podižu zabrinutost. Učesnici skupa u euforiji su skakali i uzvikivali „Ko ne skače, taj je ćaci“, dok su pojedini pravili incidente. U jednom trenutku zabeleženo je kako jedan od blokadera nosi iščupan stub sa trotoara, a potom ga baca na kolovoz.

Kao primer nasilničkog ponašanja, iz SNS Zemun izdvajaju upravo sličan incident, navodeći da je muškarac srednjih godina iščupao stubić koji je deo putne infrastrukture i krenuo ka njihovim aktivistima, nakon čega je, zahvaljujući brzoj reakciji policije, lišen slobode.

Na skupu je bio i glumac Dragan Jovanović Gagi, koji je u jednom momentu, obraćajući se najverovatnije aktivistima u blizini, uzvikivao uvrede: „Gde si, gov*nce? Juhu! Dođi ovamo!“

Prema prizorima sa lica mesta, stiče se utisak da je deo okupljenih bio u vidno alkoholisanom stanju, dok ostaje otvoreno pitanje da li je bilo i drugih uticaja.Srpska napredna stranka Zemun pozvala je nadležne institucije da reaguju u skladu sa zakonom i obezbede sigurnost svih građana, kao i pravo na slobodno i mirno izražavanje stavova, poručujući da će nastaviti da sprovode svoje aktivnosti odgovorno i u skladu sa demokratskim principima.



Jovanović tukao čoveka samo

jer ne podržava blokadersku politiku

Glumac Dragan Jovanović, blokader koji je predvodio teror nad građanima u Zemunu, pokazao je pravo, nasilno lice!

Pojavio se šok snimak na kome se vidi kako je Jovanović brutalno napao Zemunca, i to samo zato što ne podržava blokadersku politiku.