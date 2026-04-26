Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da će SNS imati veliki skup u Beogradu na Vidovdan ili pre Vidovdana, kao i u drugim gradovima, i dodao da će to biti period velikih odluka za građane Srbije.

- Da li su to izbori ili nešto drugo, o tom potom - rekao je predsednik Vučić u Parizu pred početak Međunarodne konferenciji o globalnoj politici u Šantiliju.

Kako je dodao, SNS će imati veliki skup u Beogradu na Vidovdan ili pre Vidovdana, a isto će biti slučaj i u nekim drugim gradovima.

Naveo je da se SNS prijavila taj skup.

- Koliko sam ja čuo od Darka Glišića, skup je prijavljen i on je potpisao formalnosti u policiji za period oko Vidovdana, onako kako se to radi u skladu sa zakonom. Za nas su postale čudne stvari kada ih neko radi na zakonit način. Mi smo navikli da svako dođe gde hoće, kako hoće, da radi šta hoće, da zauzima prostor, puteve, ulice, ali ovo je na zakonit način urađeno - kazao je predsednik Vučić.

On je izjavio juče da rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić ima nedvosmislenu i ogromnu podršku EU i mnogih drugih spolja i da neće biti jednostavno suprotstaviti mu se na izborima.

Odgovarajući na pitanje novinara da li se plaši „političkog megdana“ s blokaderskim kandidatom Đokićem, rekao je da će, ukoliko bude kandidat na narednim izborima, pokušati da dobije podršku naroda u političkoj borbi protiv Đokića.

- Ako se dogodi slučajno da moram da idem ja, tražiću podršku našeg naroda, svog naroda, naših ljudi zbog svega onoga što smo uradili, zbog svega onoga što planiramo i, da budem otvoren, računam da mi je i mladost neka vrsta prednosti u odnosu na njih. Ipak sam mnogo mlađi od gospodina Đokića, tako da mogu više da trčim, više da radim, verujem - rekao je Vučić.

Dodao je da je Đokić zasad jedini siguran kandidat i da ga je, kako je naveo, gradila Evropa i ceo Zapad.

- Reč je o čoveku koji je mnogo godina stariji od mene, dakle veoma iskusan čovek. Na njegovoj strani su strana finansijska podrška i pomoć ogromna, medijska, regionalna, evropska, svetska mašinerija. Na mojoj strani, da se našalim, rekao bih, da su mladost i perspektivnost, ali svakako će biti teško, izuzetno zahtevno. Šalu na stranu, ko god da bude sa naše strane, moraće da se bori i moraće pre svega da brine o građanima - istakao je Vučić.