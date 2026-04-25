Darko Mladić je za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS) naveo da novi medicinski nalazi potvrđuju da se zdravstveno stanje njegovog oca svakodnevno pogoršava.

On je istakao da je Mehanizmu za krivične sudove u Hagu zvanično upućen zahtev za hitno puštanje generala na lečenje u Srbiji i izrazio nadu da će odgovor stići do kraja radne sedmice.

Dodao je da će se, ukoliko do toga ne dođe, Srbija i Republika Srpska obratiti Ujedinjenim nacijama.

Iz Mehanizma za krivične sudove u Hagu za RTRS su potvrdili da ne postoji utvrđen rok za donošenje odluke o eventualnom prevremenom puštanju Ratka Mladića na slobodu.

Darko Mladić je ocenio da ozbiljnost zdravstvenog stanja zahteva hitno odlučivanje.

"Njih ništa ne obavezuje da donesu odluku u određenom roku. Mislim da težina situacije i zdravlje mog oca podrazumevaju da odluka mora da bude doneta u kratkom vremenskom periodu. Pretpostavljam da će, kao i u slučaju generala (Nebojše) Pavkovića, tražiti ekspertsko mišljenje, iako ne vidim razlog za to, jer se i naši i strani lekari slažu da on umire i da to može da se desi u svakom trenutku", naveo je Darko Mladić.

General Mladić pretrpeo je više moždanih udara, ima ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima, zbog čega je više puta hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Nekadašnji komandat Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić je od 2024. godine u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom zbog teškog zdravstvenog stanja.

General Mladić je uhapšen 2011. godine, u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio ga na doživotnu zatvorsku kaznu.