Novinar Alister Kembel doputovao je u Beograd kako bi uradio intervju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Kembel je na društvenoj mreži Iks najavio da će intervju će biti objavljen u ponedeljak i preporučio svima da ga pogledaju.

- Izlazi u ponedeljak. Fascinantna sesija "VOĐENJE sa predsednikom Vučićem iz Srbije". Nekada smo bili suprotstavljeni brojevi u ratu na Kosovu, što je danas dovelo do nekih sporazumnih neslaganja. Veoma je izdašan sa svojim vremenom i stavovima o mnogim pitanjima. Toplo preporučujem intervju kada izađe - naveo je Kembel na Iksu.