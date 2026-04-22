Blokaderi su na ulicama obmanjivali narod noseći šajkače i zastave Srbije, a sada žele da im Brisel ustoliči političara Vladana Đokića kao gubernatora - upravo ovu oštru poruku poslala je opozicionarka Ivana Parlić na društvenoj mreži Iks objavljujući jednu fotografiju.

Ona je objavila fotografiju gde su na jednoj strani prikazani blokaderi sa šajkačama i srpskim zastavama, dok se na drugoj vidi scena iz Brisela, gde se Đokić postavlja za njihovog gubernatora.

- Bojim se da je prvo ono što smo naručili, a drugo ono što nam stiže - navela je ona u opisu fotografije jasno izražavajući razočaranje.

Naime, ovom objavom opozicionarka jasno ukazuje da su blokaderi obmanjivali građane, predstavljajući se kao patriotski orijentisani, neko ko će da gaji slobodarski duh našeg naroda dok zapravo planiraju da saviju kičmu, igraju kako Brisel svira, sve u cilju da bi se domogli fotelja.

