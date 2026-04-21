Par iz Hjustona je otkrio čoveka zaglavljenog u njihovom dimnjaku nakon što ih je pas upozorio na čudne zvukove

Džoni Mičel se probudila u nedelju, 5. aprila, u 00:30 po lokalnom vremenu u svojoj kući u Hjustonu nakon što je njihov pas, Eli, počeo da laje zbog zvukova koje je čuo.

„Odjednom sam počela da čujem [stenjanje], i to je dolazilo iz kamina.“ Zatim je probudila svog muža, Kurta, ali on u početku nije u potpunosti znao šta se dešava. „Možda je ušao rakun ili nešto slično“, rekao je.

„Sišao sam i otvorio dimnjak unutar kamina... i ovaj momak je... bio u poadini“, dodao je Kurt.

Vatrogasci su se pojavili i razbili kamin kako bi izvukli čoveka, koji je rekao vatrogascu da ga „jure i da pokušava da pobegne od nečega“, objasnio je Kurt. Nastavio je: „Kada su ga razbili, prednji deo je otpao, a tu je bilo njegovo lice i ramena.“

Osumnjičeni je identifikovan kao 33-godišnji Edvin Leonel Salmeron Granados, prema sudskom dokumentu kancelarije okružnog tužioca okruga Haris, prenosi People.

Policijska uprava Hjustona uhapsila je osumnjičenog u 1:35 ujutru, prema dokumentu, u kojem se navodi da se Granados suočava sa optužbom za provalu u stan.Par veruje da se osumnjičeni popeo preko ograde na njihov krov i pokušao da se spusti kroz dimnjak, gde se zaglavio.

„Nikada ranije nisam video nešto slično. Bilo je šokantno“, rekao je Džoni.