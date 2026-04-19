Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na obraćanja kopredsednika Evropske zelene partije, Vule Ceci i Kirana Kafa, koji su u srpskom parlamentu, na poziv Zeleno-levog fronta, izneli kritike na račun Srbije.

Brnabić je ocenila da je reč o situaciji kakva se ne viđa nigde u svetu, ističući da je čitav događaj dodatno skandalozan. Prema njenim rečima, način na koji su strani političari govorili o Srbiji implicira da građane posmatraju kao „pse koje treba trenirati“, što je, kako je navela, nedopustivo.

Ona je posebno kritikovala Zeleno-levi front, navodeći da ta politička opcija podržava takav odnos prema Srbiji. Kako je rekla, ponašaju se kao da „trče po lopticu kada im je neko baci“, dok istovremeno zastupaju stav da narod treba kazniti zato što podržava Aleksandra Vučića.

Brnabić je dodala da se, prema njenim rečima, zalažu za to da Evropska komisija Srbiji uskrati finansijska sredstva i preusmeri ih onima koji su politički podobni i koji, kako tvrdi, slede njihove stavove. Naglasila je da je neprihvatljivo da se govornica Narodne skupštine koristi za, kako kaže, pretnje i držanje lekcija Srbiji, uz podršku domaće političke stranke.

Takođe je iznela tvrdnju da je Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta zahvalila Ceci i drugim predstavnicima te partije, navodeći da je upravo zahvaljujući njihovom angažmanu Srbija dobila, kako je rekla, jednu od najstrožih rezolucija usmerenih protiv nje.