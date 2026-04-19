

Veliki broj građana Novog Sada juče je izašao na protest zato što je policija otvoreno stala na stranu blokadera koji ih maltretiraju. Skup ispred zgrade Policijske uprave, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, usledio je nakon događaja u petak i kao znak podrške Mirku Pavlovu (66) iz Sremskih Karlovaca. Njega su petak u Novom Sadu napali blokaderi tokom blokade raskrsnice, a policija je umesto njih njega udaljila sa pešačkog prelaza uz primenu sile i legitimisala. Tu se naročito izdvojio Siniša Mašić, koji je otvoreni prijatelj blokadera.

Zbog toga su juče u tom gradu građani tražili pravdu, odnosno da policija ne staje na stranu onih koji blokiraju normalan život.



- Iskazujemo nezadovoljstvo i upućujemo snažan apel Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Policijskoj upravi Novog Sada da počnu da kažnjavaju blokaderski pokret zbog njihovih nezakonitih akcija, poput nelegalnih obustavljanja saobraćaja i prava slobodnog kretanja građana, što je ustavno, ljudsko i građansko pravo svih stanovnika u Republici Srbiji, a ne da ljude koji žele da uživaju to pravo i koji samo iskazuju nezadovoljstvo zbog nelegalnog sprečavanja normalnog saobraćaja podvrgavaju brutalnim metodama policijskog isleđivanja - istaknuto je ispred CZDS-a, gde su bili i Miloš Vučević, lider SNS, Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade, Predrag Rajić, državni sekretar, studenti koji žele da uče, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin...

Vučević je juče posetio Mirka Pavlova i poručio da zakon mora da važi za sve i da ko ne radi svoj posao ne može da radi za državu, kao i da očekuje odgovornost za ovaj incident.



- Ti ljudi koji su normalni postaju simbol slobode. Mi smo se okupili ispred PU Novi Sad da kažemo stop blokadama i blokaderskom teroru. Pustite da žive ljudi, šta to znači da ne date nekome da pređe put? Taj isti Mašić se pozdravio s blokaderima koji ne daju đacima da uđu u školu. Ja pitam gde je pravda? Imate pravo na svoje stranke, ali nemate pravo da nam blokirate život. U pravu je Mirko, država mora to da omogući - rekao je Vučević.



Kako je dodao, Mirko je skroman čovek, ali je postupio kao što pristojan svet radi.

Vučević je naglasio da je zabrinut reakcijom dela policije i pritiska dela medija, budući da Mirko Pavlov nije radio ništa nezakonito, njemu je onemogućeno da pređe pešački prelaz u centru Novog Sada.

- Onda je usledila neprimerena reakcija Siniše Mašića, policajca koji je prijatelj blokadera. Ne samo da je policija, po mom mišljenju, postupala neprofesionalno, oni kasnije ne reaguju ni na nasilje Srđana Dizdara koji napada Mirka. To je čovek koji je bušio gume, pretio predsedniku države. Mora da se progovori, pritisak je neizdrživ. Danas Mirko, sutra neko drugi - naglasio je Vučević.



- Je l' neko procesuiran što su nam išli na kuće? Mi smo pokazali odgovornost za manji slučaj, a šta je sa političarem Đokićem i Sinanijem? Oni neće dijalog. Verujem da će stvari doći na svoje mesto. Tiha većina je umorna od bezakonja. Poručili smo da mora zakon da se poštuje, ko ne radi svoj posao ne može da radi za državu. Očekujemo odgovornost. Ako neko hoće da se bavi politikom, skinete uniformu i predate značku. Onda se bavite politikom. Ogromna većina policajaca je ispravna. Zakon važi za sve, bili manjina ili većina. Pitanje je zakona, norme, slobode jednake za sve - poručio je Vučević.



Vučić se izvinio Pavlovu: To što se desilo je nedopustivo!

Vučić se juče izvinio u svoje i u ime države Mirku Pavlovu.

- Hoću da vas pozdravim, poštovani gospodine Mirko, da vam se izvinim u ime države i u svoje ime. Nemam objašnjenje, razgovarao sam sa direktorom policije i nema opravdanja. Hvala vam što ste pokazali strpljenje. Nadam se i želim da verujem da taj mladi čovek nije imao lošu nameru, molim vas da oprostite. Nama ostaje da se borimo protiv sopstvene arogancije iz različitih razloga i motiva - rekao je Vučić u telefonskom razgovoru, i dodao da je ovakvo ponašanje nedopustivo.