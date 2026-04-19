Povećan je broj privatnih zdravstvenih ustanova u kojima može da se obavi postupak vantelesne oplodnje o trošku države. To je sada omogućeno u 18 privatnih i sedam državnih zdravstvenih ustanova.

Sandra Jovanović iz IVF Centra kaže da su kriterijumi ostali nepromenjeni i da su, kako ističe, „jedni od najboljih u Evropi i u svetu“.

- Starosna granica za žene je do 45 godina i važno je da se prođe komisija do tog rođendana. Nema ograničenja u broju postupaka za prvo dete, a postupci su omogućeni i za drugo dete - navodi Jovanovićeva.

Dodaje da je omogućena i donacija reproduktivnih ćelija preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i uvoz ćelija iz inostranstva za više pokušaja.

Jedna od specifičnosti sistema u Srbiji je i to što pravo na postupak imaju i žene bez partnera.

- I singl žene imaju pravo da o trošku RFZO-a uđu u proces s doniranim spermatozoidima. Veliki je broj onih koji ispunjavaju uslove i mogu da započnu proces - ističe Jovanovićeva.

Naglašava da je najvažnije da se ne odlaže početak postupka.

- Najvažnije je da što pre, ukoliko imaju problem, započnu proces. Mnogo je veći uspeh vantelesne oplodnje što su žene mlađe, bez obzira na to da li imaju partnera ili ne, uspeh najviše zavisi od godina žene - dodaje Jovanovićeva.

Stopa fertiliteta je na istorijski najnižem nivou širom sveta. Do 2050. godine predviđa se da će 151 zemlja imati stopu fertiliteta nižu od nivoa proste reprodukcije. To su upozoravajući podaci. Zato je pokrenuta nacionalna kampanja „Za srce više“, čiji je cilj informisanje i edukacija.

- Cela kampanja „Za srce više“ ima jednu posebnu ideju, a to je edukacija i informisanje s fokusom prvo na mlade ljude, a naravno i na one malo starije u reproduktivnom dobu koji sada razmišljaju o porodici. Važno je da ljudi na vreme dobiju pravu informaciju. Ne treba da bude pritiska - odluke moraju da donose sami, ali uz adekvatno znanje - naglašava Jovanovićeva.

Kroz kampanju su planirani vodiči, savetovališta i edukacije, posebno namenjene mladima, kako bi se podigla svest o značaju reproduktivnog zdravlja.

Vreme kao ključni faktor

Mladi često odlažu roditeljstvo, ne uzimajući u obzir biološke faktore.

- Vreme je ključno i nikad nije dosta pričati o tome zato što svi mislimo da imamo bezgranično vreme kada je u pitanju stvaranje porodice. Mi smo imali edukacije sa kojima smo krenuli i mladi ljudi uopšte ne razmišljaju o proširenju porodice sa 20, 21 ili 22 godine, niti znaju dovoljno o svojoj plodnosti - ukazuje Jovanovićeva.

Zbog toga je, dodaje, važno da se informacije dobijaju od stručnjaka, a ne sa društvenih mreža.

Kao poruku parovima koji se suočavaju sa neplodnošću, Jovanovićeva izdvaja upornost i blagovremenu informisanost.

- Upornost, ali pre svega znanje i informisanost na vreme - ističe Jovanovićeva, podsećajući da je i sama do potomstva došla nakon 14 pokušaja vantelesne oplodnje.

(RTS)

BONUS VIDEO: