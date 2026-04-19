

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Beograd Briselski sporazum, potpisan pre 13 godina, ispunjavao u dobroj veri, a da su ga zauzvrat za sve lagali i Priština i EU i da je cilj da se prizna nezavisnost tzv. Kosova i da se ne osnuje Zajednica srpskih opština.

On je u intervjuu za Kosovo onlajn, povodom 19. aprila, kada je potpisan Briselski sporazum, rekao da taj dan 2013. godine nije bio lak dan za Beograd, već dan prepun kompromisa u gotovo nemogućim uslovima.

- Lako je posle bitke biti general, ali došli smo do nečega što je garantovalo elementarna prava našem narodu na Kosovu i Metohiji, opstanak na Kosovu i Metohiji, a nije priznavalo nezavisnost ili državnost Kosova. Pritisci su bili ogromni sa svih strana i neko može da kaže - pritiscima uvek možete da odolite. Ako je neko odolevao pritiscima, onda su to bile delegacije u čijem sam radu učestvovao i ja i trudio se da štitimo naše interese na najsnažniji i najjači način - rekao je Vučić.



Prema njegovim rečima, tada je moralo da se razmišlja i o ekonomskom oporavku Srbije, da Srbija ne bude izolovana, sankcionisana od svih.

- Srbija koja je ostavljena bez 500.000 radnih mesta, Srbija gladna, Srbija bez fabrika, bez puteva, škola, bolnica, bez ičega. I u svemu tome postigli smo jedan sporazum u kojem su oni očekivali još dve tačke. Jedna se ticala u budućnosti ne samo defakto, već i de jure priznanja i jedna se ticala nametanja, odnosno oktroisanja regionalnog komandanta policije za sever, što je kasnije Aljbin Kurti zloupotrebio i uradio, što je dovelo do raspuštanja policije, do svih nemira na severu i do svega drugog - rekao je predsednik Srbije.

Naglašava da je Beograd Briselski sporazum ispunjavao u dobroj veri, a da su nas lagali i slagali sve - i Albanci sa AP Kosova i Metohije, i njihova rukovodstva, i još više treći potpisnik Evropska unija.

Dodaje da nije lično potpisao taj sporazum, ali je znao da je to najmanje loše što je u tom trenutku moglo da se dobije.

- I kada kažete da se toga držimo kao pijan plota, taman kao što se držimo i Dejtonskog mirovnog sporazuma, a koji su mnogi od nas kritikovali svojevremeno kada je donet. Zašto? Zato što Evropljani, kada bi donosili takva pravila, pa i Amerikanci, ali sada čak pre Evropljani nego Amerikanci, oni bi ih donosili da bi nas uveli u mašinu, u centrifugu da počnemo da prihvatamo sve, a da oni naravno ne poštuju ništa. Mene je sramota da kažem da šest od deset tačaka Briselskog osnovnog sporazuma, koje su prihvaćene i potpisane - nije ispunjeno, a svaka se tiče formiranja Zajednice srpskih opština. Ali, ne treba mene da bude sramota, već one koji to nisu ispunili, a koji su to garantovali, a to je Evropska unija. Trinaest godina laži - rekao je Vučić.

Podseća da je održano 245 sastanaka u procesu dijaloga, 38 na najvišem nivou, ali da je jedini cilj da Srbija prizna defakto nezavisnost južne srpske pokrajine.