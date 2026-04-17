Geopolitički paralelizam na Balkanu

Dok je predsednik Aleksandar Vučić promovisao inicijativu „Otvoreni Balkan“ kao okvir za ekonomsku saradnju i slobodan protok ljudi, robe i kapitala među državama regiona, paralelno su se odvijali procesi koji su imali potpuno drugačiji karakter - bezbednosni i vojni.

Ideja „Otvorenog Balkana“, koju su pored Srbija podržale i Albanija i Severna Makedonija, predstavljena je kao platforma za stabilizaciju regiona kroz ekonomsku integraciju. Fokus je bio na smanjenju barijera, ubrzanju trgovine i jačanju međusobnog poverenja.

Paralelni bezbednosni procesi

Međutim, dok je jedan deo regiona bio usmeren ka ekonomskom povezivanju, drugi su intenzivirali vojnu saradnju. U tom kontekstu, sve su češće najave i konkretni potezi koji ukazuju na formiranje regionalnih vojnih aranžmana i jačanje postojećih savezništava.

Različite vizije budućnosti regiona

Razlika između ekonomskog povezivanja i vojno-bezbednosnog grupisanja govori o postojanju dve paralelne vizije razvoja regiona. Jedna je zasnovana na saradnji, otvorenim granicama i tržišnoj integraciji, dok druga podrazumeva jačanje "oklopnih kapaciteta" i oslanjanje na vojna savezništva.

U takvom ambijentu, političke poruke i potezi dobijaju dodatnu težinu, jer svaka inicijativa - bilo ekonomska ili bezbednosna - ima potencijal da utiče na ukupnu stabilnost Balkana. Upravo zato ideje poput „Otvorenog Balkana“ dobijaju na značaju kao model koji stabilnost gradi kroz saradnju, povezivanje i ekonomski razvoj, umesto kroz novo bezbednosno grupisanje i podele u regionu.

Izvor: Pogled/Miroslav Zavidović

