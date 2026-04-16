Danas je "pumpati" postala moda, a najglasniji u pokušaju rušenja države su glumci.

Pored onih starih lica, poput Dragana Bjelogrlića i Svetlane Bojković, jedna mlada glumica poznata po svemu osim po svojim ulogama, istakla se i ovoga puta. U pitanju je Milena Radulović koja je gostujući u jednoj emisiji pomerila granice gluposti blokadera.

Naime, glumica je govoreći o blokadama u Srbiji istakla da je njoj jako važno što može s vremena na vreme da se malo skloni iz svoje zemlje i odmori "nekih 20 ili mesec dana".

- Za mene je jako važno što imam opciju da se fizički sklonim i da promenim "set up" - rekla je Milena, a onda dodala:

- Odem nekih 20 dana, mesec dana u neku demokratsku zemlju kao što je Španija, a videli smo kako je to jedno zapravo prelepo društvo. Ja tako onda odem negde, napunim baterije i onda se vratim da ponovo.

Gospođica glumica svakako u Srbiji ne provodi mnogo vremena jer je angažovana u stranim produkcijama, ali izgleda da se od povremenog pumpanja i pozivanja na nasilje odmara u "demokratskim" državama poput Španije.

Odmor od "pumpanja"

Ipak, jasno je da ovakva osoba nema realnu predstavu o životu jer joj je oduvek sve išlo niz dlaku, s obzirom na to da je iz imućne porodice.

Ćerka je prebogatog vlasnika salona automobila, a na premijerama je uvek u najskupljim haljinama poznatih dizajnera. Nikada ni u čemu nije oskudevala, ali joj je Srbija loša, kao i mnogim njenim kolegama.

Ovo je samo još jedan dokaz da je haos koji je u Srbiji trajao duže od godinu dana izazvan od strane bogatih, osionih i bahatih ljudi.

Mileni je zaista naporno da dva, tri dana "pumpa", pokazuje crvene šake i zviždi i poziva blokadere da nastave da mrze svoj narod. Toliko naporno da nakon tog posla mora da odmori glavu na nekoj skupoj destinaciji.

Kažu, s kim si, takav si. Osim kolega glumaca koji sebe smatraju elitom i onima koji znaju šta je pravda i pravna država, i sadašnji dečko Radulovićeve je stari opozicionar.

U pitanju je Ognjen Janković, frontmen grupe Beogradski sindikat, koji je javno podržao blokadere, pa tako i njegova 14 godina mlađa devojka u stopu prati svog sadašnjeg partnera.

Milena Radulović pokazala je još jednom da je danas biti blokader u trendu i stvar nekakvog prestiža, ali i ono što "elitu" čini "elitom".

Ovo, pak, nije nikakva novost, ali njene reči više niko ne shvata ozbiljno. Jer, osoba koja je ceo život povlašćena, koja je u žižu javnosti stigla ne zbog svojih glumačkih uspeha i koja faktički i ne živi u Srbiji ( a ni u realnosti) ne može biti shvaćena ozbiljno.

Srećom, narod je pametan i narod zna u kakvoj zemlji živi. Zaista živi, i ne "pregoreva" u njoj, već svoju zemlju voli celim svojim bićem, a na odmor ide radi odmora.