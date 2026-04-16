

Sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije odložena je za danas u 10 časova, jer juče u 12.15 ponovo nije bilo kvoruma za rad. Predsedavajuća sednicom Marina Raguš saopštila je da su prisutna 32 poslanika i da ne postoje uslovi za početak sednice.

- Sednicu odlažem za četvrtak u 10 sati - rekla je Raguš.

Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ Milenko Jovanov rekao je da će vladajuća većina dati kvorum i omogućiti raspravu i glasanje o poverenju Vladi, a što su predložili poslanici opozicije.

On je rekao da se očekuje nastavak sednice sa ovom tačkom dnevnog reda, a posle nove sednice o evropskim zakonima koja je zakazana za danas.

- Mi ćemo u skladu sa dogovorom, ako taj dogovor bude bio na snazi, nakon ove sednice koja je zakazana za sutra nadam se već posle te sednice imati nastavak ove sednice. Razgovaraće se o poverenju Vladi i glasaće se o poverenju Vladi iako je iz današnjeg dana potpuno jasno da to poverenje postoji - rekao je juče Jovanov novinarima u Skupštini Srbije.

On je naveo da je održan Kolegijum skupštine i da je tu u načelu bio postignut dogovor o nastavku sednice.

- Mi smo kao vladajuća većina insistirali da nam se kaže otprilike scenario kako su to predstavnici opozicije zamislili i na kraju smo došli do nekog dogovora i to je dobro. U narednom periodu relativno brzo očekujte nastavak ove sednice sa tačkom dnevnog reda, izglasavanje nepoverenja Vladi - rekao je Jovanov.

On je podsetio da je vladajuća koalicija dala kvorum i za raspravu o tragediji u „Ribnikaru“ i za raspravu o litijumu.

- Daćemo kvorum i za ovu raspravu, ali ono na šta ne možemo da pristanemo to je da se dovodimo pred svršen čin i da danas na kolegijumu imamo i bezobrazne komentare, baš nas briga da li hoćete ili nećete jer onda njih očigledno ne zanima da li će sednice biti - rekao je Jovanov.

On je dodao i da je zahvaljujući ovoj tački dnevnog reda jasno i da oni koji danima i mesecima traže izbore ne žele izbore.



Danas na dnevnom redu 40 tačaka

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za danas drugu sednicu prvog redovnog zasedanja, a za dnevni red je predloženo 40 tačaka. Među tačkama koje je podnela Vlada Srbije je Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.