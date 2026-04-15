Astronaut je priznao je da se tokom istorijskog putovanja oko Meseca toliko vezao za posebnu plišanu igračku da je nije mogao ostaviti kada se vratio na Zemlju.

Komandant misije Rid Vajzman otkrio je da je trebalo da ostavi plišanu maskotu, po imenu Rajz, u svemirskoj kapsuli Integriti Orion nakon što je posada sletela u Tihi okean 10. aprila, već ju je umesto toga poneo sa sobom.

„Ali nisam to hteo da uradim“, napisao je Vajzman u objavi na društvenim mrežama X dana nakon povratka. „Stavio sam tog malog u vodootpornu torbu iz našeg kompleta za preživljavanje i zakačio ga za svoje odelo.“

Istog dana, podelio je i fotografiju plišane životinje uz komentar: „Držim Rajza dalje od očiju... trenutno je pričvršćen za moju flašicu za vodu.“ Na kraju je dodao: „P.S. - teško je ne voleti ovog malog.“

Uprkos svom slatkom izgledu, Rajz nije bio samo igračka, već je služio kao indikator nulte gravitacije.

„Indikator nulte gravitacije je mali objekat koji leti sa posadom kako bi vizuelno pokazao kada su u svemiru“, objasnila je NASA na svojoj veb stranici.

Rajz je dizajnirao osmogodišnji Lukas Je iz Kalifornije, pobednik konkursa za dizajn maskote koji je organizovala NASA u partnerstvu sa kompanijom za kraudsorsing Frilenser. Na konkurs je pristiglo čak 2600 predloga iz više od 50 zemalja, a Lukasov dizajn je bio prvi koji je ušao u finale, da bi ga potom izabrala posada misije Artemis II.

Prema rečima kompanije, Rajz je inspirisan kultnom fotografijom Zemljinog uspona snimljenom tokom misije Apolo 8. Lukas je u dizajn uključio i druge važne trenutke iz istorije istraživanja svemira. Okruglo belo telo imitira Mesec, dok otisak stopala na poleđini odaje počast istorijskom koraku astronauta Nila Armstronga na Mesec 1969. godine

Članovi posade su se često igrali sa Rajzom tokom uživo prenosa razgovora sa Zemljom, a igračka je takođe preuzela NASA-ine strimove na društvenim mrežama usred misije. piše Space.

Misija Artemis II bila je prva misija sa ljudskom posadom na Mesec od Apola 17 davne 1972. godine. Tokom putovanja, posada je takođe postavila novi rekord udaljenosti od Zemlje, nadmašivši prethodni rekord od 400.171 kilometara koji je postavila posada Apola 13 1970. godine.

Putovanje je takođe dobilo dirljiv epilog kada je posada novootkriveni lunarni krater nazvala Kerol, u znak sećanja na Vajzmanovu suprugu, koja je umrla od raka 2020. godine.

Iako posada ove misije nije kročila na površinu Meseca, njihovo putovanje je ključni korak koji otvara put povratku ljudi na Mesec, planiranom za 2028. godinu.