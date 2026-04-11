Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima.

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, Bajmok – Bačalmaš i Rastina – Bačsentđerđ, tako što će, umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, biti otvoreni duže u sledećim danima: Na Graničnom prelazu Bački Vinogradi – Ašothalom radno vreme biće: - od 10. 4. 2026. g do 12. 4. 2026. g, od 00 do 24 časa; - od 17. 4. 2026. g do 19. 4. 2026. g, od 7 do 22 časa.

Radno vreme na Graničnom prelazu Bajmok – Bačalmaš biće: - od 10. 4. 2026. g do 11. 4. 2026. g, od 7 do 24 časa; - 12. 4. 2026. g, od 6 do 21 čas.

Takođe, na Graničnom prelazu Rastina – Bačsentđerđ radno vreme će 12. 4. 2026. godine biti od 6 do 21 čas.

Navedeni granični prelazi uspostavlјeni su za odvijanje putničkog saobraćaja.

