Nije se ni očekivalo da na konsultacije dođu opozicione stranke , a pogotovo neko od predstavnika studentsko blokaderske nasilničke grupacije.

Zašto je ovo očekivano?

Od prvog dana orkestriranog i spolja organizovanog nasilja po Srbiji, vlast , a pogotovo Predsednik Republike pozivali su sve aktere na dijalog koji se nije realizovao ni sa jednom od institucija niti predstavnicima istih!

Da pojednostavimo sve ovo, opozicija i blokaderi jednostavno ne priznaju institucije Republike Srbije, a pogotovo njenog Predsednika, koji je u dva mandata neposrednim glasanjem bio izabran ubedljivo u prvom krugu.

Da li se radilo o Rektoru Beogradsakog univerziteta, o čijoj aktivnosti trenutno ne treba trošiti reči, a koji je iznikao u nekakvu političku figuru, pa do svake od opozicionih stranaka i neartikulisane grupe studenata blokadera, narativ je isti. Za sve njih, Srbija praktično ne postoji, jer njene institucije ne priznaju, a priznavaće ih tek onda kada oni dođu na vlast.

Intenzivno, zadnjih nedelja, znajući da će da izgube izbore, svi gore pomenuti zajedno, rade samo ono što znaju, a to je pretnja i pozivanje na nerede posle izgubljenih izbora. Jasno je da sve njih izbori ne zanimaju, jer kako da izađu na izbore i predoče građanima Srbije svoje ideje i planove.

Kako da na tribinama u predizbornoj kampanji kažu da treba najuriti Kineze iz Srbije, iz Železare Smederevo, pa tamo gajiti pečurke, iz Borskog rudnika i topionice bakra, pa tamo raditi bambusov nameštaj.

Kako predočiti građanima da treba obustaviti sve investicije, a pogotovo puteve i pruge, jer se tako troše narodne pare.

Uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, pa onda plaćati tečni gas tri puta skuplje, uvesti pod obavezno Srbiju u NATO pakt, priznati okupiranu teritoriju KIM kao nezavisnu državu, doneti rezoluciju o tome da su Srbi počinili genocid u Srebrenici.

Do maksimuma umanjiti, a po mogućnosti i prekunuti bilo kakvu saradnju sa Republikom Srpskom, odcepiti Vojvodinu od Srbije, i ponovo uspostaviti granice na Drini , Savi, kao za vreme NDH, Raškoj oblasti (Sandžaku) za početak dati maksimalno autonomiju.......i pored "Oluje" i proteranih stotine hiljada Srba iz Hrvatske, toj istoj Hrvatskoj isplatiti ratnu štetu.......

Pa ko bi normalan, sa bilo kojim delom ovakvog narativa, smeo pred građane Srbije u predizbornoj kampanji!?

Znaju dobro strani nalogodavci i finansijeri, svih ovih struktura, da oni na izborima nemaju nikakve šanse i da je nasilje jedini način da pokušaju da preuzmu vlast.

Jasno se vidi da su svih ovih šesnaest meseci, pa i na dalje, svekolika opozicija, vezana na isti strani lanac i jede iz iste činije.

Pa pobogu Srbi smo, valjda bi neki od opozicionih lidera i liderčića, a ima ih toliko svakojakih, prozborio bar nešto u interesu Srbije, ali i da hoće, ne sme. Ko god bi štrčao, bio bi sklonjen sa platne liste inostranih finansijera i činije sa hranom.

Prvi nalog koji su dobili bio je da se ne priznaju institucije Republike Srbije, drugi je nasiljem do vlasti, a treće naloge bi dobijali, ako dođu na vlast! Sve ovo , uz neviđeni oblik revanšizma prema neistomišljenicima, koji i sada već jasno iznose, kao svoj program.

Do sada, ništa od svega stranim ideolozima i finansijerima nije uspelo, iako su uložili nekoliko milijardi evra, iako su stvorili jednoumlje kod srpske opozicije, a i nove snage kao što su studenti blokaderi, i na žalost mnogi rektori i dekani, predstavnici pravosuđa i mnogi u raznim srpskim institucijama.

Kad se dobro razmisli šta bi oni uopšte mogli da razgovaraju sa Predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, koji u ovakvim teškim vremenima uspešno vodi Srbiju, a to mu i priznaju mnogi strani državnici...