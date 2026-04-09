Već godinu i po dana blokaderi govore kako postoje "tenzije u društvu", a sada se ispostavilo da su zapravo tenzije unutar samog blokaderskog pokreta.

To je u intervjuu za tabloid "Danas" priznao i jedan od vođa opozicije Dragan Đilas.

Između ostalog on je rekao da u blokaderskom pokretu moraju da se smanje tenzije i da moraju da pokrenu unutrašnji dijalog.

Interesantno, faktički je priznao da nema tenzija u društvu nego u jednom delu, blokaderskom, koji onda te unutrašnje tenzije i frustracije izliva na celo društvo napadima i ometanjem života građana, te nasiljem i drugim metodama neprimerenim civilizovanom i demokratskom društvu i koje nisu u duhu političkog dijaloga.