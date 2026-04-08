Svi evropski univerziteti, od 11. veka pa nadalje, ponikli su iz nekadašnjih manastirskih, skromnih škola, ukazao je mitropolit novosadski i bački Irinej za Radio "Slovo ljubve" povodom vesti da su u toku pripreme za osnivanje Srpskog pravoslavnog univerziteta "Sveti Sava".

"I kod nas je tako: prosvetiteljstvo je svetosavsko u dubini i moramo shvatati da ono predstavlja stvarni istorijski put našeg naroda. Osnivamo crkveni univerzitet, ali ko neće da studira na crkvenom univerzitetu, taj ne mora. Treba više brinuti o tome kakvu kataklizmu je doživeo državni univerzitet ili državni univerziteti u našoj zemlji. Zar Crkva samo u Srbiji, u ime sekularnosti, nema pravo na šta ima pravo danas u svim uređenim i demokratskim zemljama. Zašto sad svi ti ljudi, bez ičijih zlobnih komentara, mogu da idu u inostranstvo ili na privatne fakultete, a ne mogu na fakultet koji će biti pod egidom naše Crkve koja je vekovima i nadahnjivala i bila pokrovitelj prosvete i kulture u našem narodu", istakao je mitropolit, a objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve.

Informativna služba SPC rekla je ranije povodom potpisivanja Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o osnivanju Univerziteta "Sveti Sava" da to "nije konačno rešenje niti gotov institucionalni oblik nego uvod u složeni proces u kojem tek predstoji da se precizno odrede ciljevi, metodi rada, unutrašnja struktura, kao i odnosi između učesnika".

"Reč je o početnom okviru koji otvara prostor za ozbiljan i odgovoran rad, a ne o završenom činu koji već sada proizvodi konačne posledice", navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu SPC.