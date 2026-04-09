Novinar i analitičar Zoran Ćirjaković izneo je oštre kritike na račun, kako ih naziva, predstavnika „blokaderske elite“, posebno se osvrćući na javne nastupe pojedinaca koji se u medijima pojavljuju bez punog identiteta, koristeći nadimke ili kodna imena.

Govoreći u emisiji „Ćirilica“ kod Milomira Marića, Ćirjaković je ukazao na sve češću pojavu neidentifikovanih predstavnika plenuma koji nastupaju u javnosti, pa čak i tokom lokalnih izbora, bez jasnog predstavljanja imenom i prezimenom.

On smatra da su studenti koji učestvuju u blokadama razvili percepciju sopstvene veličine i značaja koja, kako kaže, prelazi granice realnosti.

– Ja naše studente pišem velikim slovom S. Jer od trenutka kada su 28. juna izašli pod sloganom „Država, to smo mi“, ja ih nazivam „Mamina sunca“, kao Kralj Sunce, samo što kod nas ima nekoliko hiljada ili desetina hiljada takvih „Lujeva“ – rekao je Ćirjaković.

Ovom izjavom aludirao je na francuskog kralja Luja XIV, poznatog po rečenici „Država, to sam ja“, čime je želeo da ukaže na, kako vidi, preuveličanu percepciju moći i značaja među učesnicima blokada.

Ćirjaković se osvrnuo i na medijsko predstavljanje rektora Vladana Đokića, za kojeg kaže da je u određenim krugovima prikazan gotovo kao simbol autoriteta.

Prema njegovim rečima, pojedini mediji su Đokića, nakon njegovog pojavljivanja na balkonu Rektorata, predstavili gotovo kao „papu“, što je izazvalo dodatne reakcije u javnosti. Taj događaj desio se u trenutku kada su pripadnici Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ušli u zgradu Rektorata u okviru istrage povodom smrti studentkinje koja je stradala padom sa petog sprata Filozofskog fakulteta.

Govoreći šire o društvenom fenomenu koji naziva „blokaderskom elitom“, Ćirjaković je istakao da ta grupa, po njegovom mišljenju, veruje da predstavlja vrhunac civilizacijskih vrednosti, iako, kako tvrdi, zapravo ne razume društvene modele na koje se poziva.

– Oni imaju jednu idealizovanu, ulepšanu sliku Zapada, a taj Zapad u suštini ne poznaju. To nije ništa novo, jer srpske elite često veruju da će imitiranjem bogatijih društava i same postati takve – rekao je on.

Dodao je da takav način razmišljanja smatra pogrešnim i površnim, ocenjujući ga kao oblik „magijskog razmišljanja“, gde se veruje da će kopiranje određenih modela automatski doneti iste rezultate, bez razumevanja šireg društvenog konteksta.

– To je jedna bizarna i primitivna svest – da ćete kopirati nešto iz potpuno drugačijeg društva i očekivati da to funkcioniše isto – zaključio je Ćirjaković.