Ante Kotromanović, bivši ministar odbrane Hrvatske ponovo je javno napao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, te priznao da je Hrvatskoj najveći problem što Vučić ne prašta "Oluju" i ne priznaje tzv. Kosovo.

-Pararelno, zanimljivo u Srbiji koja se već godinama naoružava. U poslednjih pet godina bila je najveći vojni potrošač u ovoj regiji, zašto?

-To je dobro pitanje. Mislim da ni lideri, ni vođstvo Srbije ne zna za šta će potrošiti takva silna sredstva. Stalno govore da su neutralna zemlja i da se više nikada neće desiti Oluja, kao da neko planira sutra napasti Srbiju. On ne može oprostiti Hrvatskoj to što smo mi pobedili u Domovinskom ratu. S druge strane, takođe ima problem, neće priznati Kosovo - rekao je Ante Kotromanović, bivši ministar odbrane Hrvatske.