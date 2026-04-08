Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog između Beograda i Prištine, Peterom Sorensenom, potvrđeno je iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike.

Sastanak je zakazan za tačno 10 časova i biće održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Nakon završetka razgovora, kako je najavljeno, javnosti će biti prosleđeno zvanično saopštenje sa detaljima sastanka i temama o kojima je bilo reči.

Očekuje se da će ovaj susret biti od velikog značaja u kontekstu nastavka dijaloga između Beograda i Prištine, koji predstavlja jedno od ključnih političkih pitanja u regionu.