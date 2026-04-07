Takozvani Nordijski late nudi se kao moćna, lokalna i bezkofeinska alternativa popularnom čaju mača.

U moru zdravih napitaka pojavio se novi favorit koji privlači pažnju svojom intenzivnom zelenom bojom. Nordijski late, ili late od koprive, poslednjih meseci se izdvojio kao piće koje morate probati. Mnogi ga preporučuju na mrežama i ističu hranljive vrednosti koprive.

Ovo jednostavno piće poreklom je iz Skandinavije.

Glavni sastojak je fino mleveni prah sušenih listova koprive (Urtica dioica), koji se meša sa toplim mlekom, obično biljnog porekla poput ovsenog ili bademovog mleka, i po želji zaslađuje prirodnim zaslađivačima.

Ukus je iznenađujuće prijatan i složen - zemljast je i blago sladak. Napitak ima i prijatan miris.

Napitak nije gorak, pun je hranljivih sastojaka i smatraju ga pravim eliksirom zdravlja. Može da se pravi i bez mleka tako što prokuvate vodu, prelijete koprivu vodom u posudi otpornoj na toplotu, pokrijte i ostavite da odstoji bar 30 minuta.

Procedite, a zatim pomešajte sa medom, đumbirom ili cimetom. Sve blendirajte najmanje 30 sekundi štapnim blenderom ili običnim blenderom, piše flagherbs.