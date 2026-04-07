Globalne cene nafte su porasle uoči isteka roka koji je američki predsednik Donald Tramp postavio Iranu da otvori ključnu pomorsku rutu u Ormuskom moreuzu.

Cena referentne globalne nafte tipa Brent porasla je za oko 1,4 odsto, na 111,33 dolara (84,13 funti) po barelu, dok je američka nafta ojačala za 2,8 odsto, na 115,61 dolar.

Tramp je u ponedeljak zapretio da će "zbrisati" Iran "u jednoj noći" ukoliko ne postigne sporazum sa SAD do utorka u 20.00 po vašingtonskom vremenu (sreda u 02.00 po našem vremenu).

Isporuke nafte i gasa sa Bliskog istoka ozbiljno su poremećene pošto Teheran preti napadima na plovila koja pokušaju da iskoriste moreuz, u znak odmazde za američke i izraelske vazdušne napade od 28. februara.

Govoreći u Beloj kući, Donald Tramp je rekao da veruje da „razumni” lideri u Iranu pregovaraju u „dobroj veri”, ali da je ishod i dalje neizvestan.

Iran je do sada odbijao predloge o privremenom prekidu vatre, zahtevajući trajni kraj rata i ukidanje sankcija toj zemlji.

Današnji rast cena sugeriše da investitori veruju da bi za SAD moglo biti teže nego što se očekivalo da postignu sporazum zbog tvrdokornog stava Irana, kao i da bi rat mogao da se oduži, izjavila je Je Lin iz istraživačke kompanije „Ristad enerži” (Rystad Energy ).

U međuvremenu, trgovci takođe pokušavaju da dokuče da li Tramp zaista želi sporazum ili „samo postavlja dimnu zavesu” dok se priprema za veći napad, rekla je ona.

Uoči isteka roka u utorak, Velika Britanija će biti domaćin sastanka savezničkih vojnih planera i partnera na kojem će se razgovarati o merama za obezbeđivanje Ormuskog moreuza po završetku sukoba.

Poremećaji na ovoj ključnoj pomorskoj ruti podigli su cene energije širom sveta i izazvali zabrinutost zbog veće inflacije na globalnom nivou.

Oko petine svetskih isporuka nafte i gasa obično prolazi kroz ovaj uski vodeni put.

Vodeće ekonomije u Aziji, uključujući Japan i Južnu Koreju, posebno su pogođene ovim poremećajima jer se u velikoj meri oslanjaju na energiju sa Bliskog istoka.

Iako su neki brodovi poslednjih nedelja koristili moreuz, to je u znatno manjem obimu nego pre sukoba.

Tramp je takođe apelovao na zemlje da pošalju ratne brodove u taj region kako bi osigurale da više plovila može bezbedno da prođe kroz ovaj plovni put.

Nekoliko zemalja je pregovaralo sa Iranom kako bi osigurale bezbedan prolaz za svoje brodove kroz moreuz.

