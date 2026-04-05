"Na osnovu naloga Višeg javnog tužilaštva u Subotici izvršen je pretres terena u rejonu sela Vojvoda Zimonjić. U akciji su učestvovali pripadnici Uprave kriminalističke policije, Vojne policije, Bezbednosno-informativne agencije i Vojno-bezbednosne agencije", rekao je on.

"Tom prilikom su pronađene značajne količine eksplozivnih sredstava kao i pribori i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu. Eksplozivna sredstva su pronađena pored dva gasna postrojenja. Trenutno se vrši uviđaj mesta kojim rukovodi dežurni tužilac", dodao je vojni policajac.

"Lice mesta je obezbeđeno i bezbedno. Pripadnici bezbednosnih snaga nastaviće pretres terena sa ciljem pronalaženja i otkrivanja tragova i izvršilaca koji se mogu dovesti u vezu sa ovim trenutnim događajem", zaključuje vojnik.