Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na TV Kurir, gde je govori o najvažnijim pitanjima koja trenutno oblikuju političku i društvenu scenu.

Biće mnogo problema

"Nemam važnih saopštenja, najavljivali ste to iz meni nepoznatih razloga. osim što vidim da će nedostajati hrane i vode u narednim mesecima. Imaćemo mnogo problema, ali ćemo gledati da po tom pitanju budemo odgovorniji i ozbiljniji i da ljidima omogućimo normalan život u narednom periodu koji će biti izuzetno težak", rekao je Vučić.

On je rekao da zbog rata u Persijskom zalivu sledi težak period za celu Evropu.

"Parava inflacija će se videti tek u aprilu, maju i junu. Plašim se kako će to izgledati, držimo stvari pod kontrolom, gubimo iz budžeta i moraćemo da se odreknemo bar nekog od kapitalinih projekata da bismo to mogli da izdržimo", kaže predsednik.

"Što se tiče Banatskog dvora i rezervi, one su na 520 miliona kubnih metara, dovoljno gasa imamo i dobra je cena. Problem će biti nafta i derivati. Ali neće biti tako niska za našu zemlju, i zbog cene nafte koja skače, nije jednostavno sve to platiti. Dopunjavamo rezerve, ali morate da znate da je danas teže doći do tankera nego juče. I zbog cene osiguranja, i zbog toga što je tankera sve manje", kaže predsednik.

Predstojeći izbori

"Tu imam jednu veliku vest, i jednu veoma tešku vest. Ja to nisam znao do jutros. Reč je o tome da smo mi 2023. godine imali 29.000 ljudi koji su diplomirali. 2024. godine je bilo 30.000. Nikada razlika nije bila veća od 1,500 ljudi na godišnjem nivou. Mi smo prošle blokaderske godine imali 18.894 ljudi koji su diplomirali. To je za 11.000 manje nego prethodne godine. To je obrazovni genocid koji su počinili oni koji su organizovali nelegalnu i kriminalnu revoluciju, i bavili se politikom umesto podučavanjem ljudi. Ovaj podatak je za mene toliko poražavajući. Mi smo u jednoj godini izgubili gotovo 12.000 inženjera građevinskih, mašinskih, pravnika, ekonomista, lekara", rekao je predsednik, govoreći o svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

"Imamo i probleme i u osnovnim i srednjim školama zbog toga. To će nas sve koštati, decenijama ćemo plaćati cenu za nečiji nerad i javašluk. Naravno da i sebi prebacujem deo odgovornosti, to je trebalo da prekinemo odmah. Ali uvek se trudite da pružite slobodu ljudima, da ne ugrozite demokratiju, da omogućite sve što ljudi žele, a na kraju dođemo do ovih brojki. 11.494 manje diploma imamo na Beogradskom univerzitetu nego u 2024. godini. I onda se pitate zašto ćemo morati da uvozimo inženjere iz inostranstva", ukajuje Vučić.

"Sa ovim šokantnim podatkom mislim da je važno da sam upoznao i vaše goste. Sutra ću da obićem Ekspo i da vidim koliki je napredak u radovima. Što se razgovora tiče, stranka gospodina Pavlovića biće tu u ponedeljak, razgovaraćemo o važnim temama. Zanimljivo m i je da neki trče da razgovaraju sa Piculom, a po 10. put ne žele da razgovaraju sa predsednikom Srbije. Ja ću uvek biti za dijalog i razgovor, ali dijalog je takav da i ja imam pravo da kažem šta mislim, nisam džak za udaranje. Ja sam 14 godina na vlasti, i kao PPV imao sam ogromne odgovornosti, zatim premijer, zatim predsednik u dva mandata. Za to sam se borio, to sam želeo", kaže Vučić.

Kandidatura za mesto premijera

"Prihvatiću kandidaturu samo ako istraživanja pokažu da postoji potreba, samo ako vidim da bi ovi drugi, koji su počinili ovaj obrazovni genocid i mnoge druge stvari počinili protiv naše zemlje, pobedili ako se ne kandidujem. Vrlo racionalan odgovor, u skladu sa tim, kada saslušamo neke druge ljude donećemo odluku. Hvala vam na tome što ste me uključili u program i izvinjavam se što nemam više vremena", zaključio je predsednik.

