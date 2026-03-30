Predsednik Hrvatske Zoran Milanovića doneo je odluku da otkaže skup Brdo Brioni u maju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je tim povodom i istakao da mu svakako tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.

A sada je stigla reakcija iz Hrvatske.

Bivša predsednica hrvatske vlade Jadranka Kosor, koja je više puta javno podržala blokadere govoreći da su oni budućnost Srbije, udarila je na predsednika Vučića:

Vučić decenijama uvek govori isto, da je Hrvatska agresor, da je Oluja zločinačko etničko čišćenje, da je Jasenovac genocid i zato za njega nema mesta u Hrvatskoj, a blokaderi su dobrodošli!