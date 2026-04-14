Inženjerski timovi raspoređeni u okviru Regionalne komande Zapad (RC-W) misije KFOR pod vođstvom NATO-a, uz podršku K9 jedinica, sproveli su pešačke patrole na području odgovornosti RC-W.

Ove redovne patrole omogućavaju pripadnicima KFOR-a da procene i provere rute, identifikujući potencijalne rizike, dok integracija K9 jedinica unapređuje njihovu sposobnost otkrivanja pretnji.

Kroz ovakve aktivnosti, pripadnici KFOR-a održavaju situacionu svest i doprinose stabilnosti širom regiona, što odražava trajnu posvećenost KFOR-a obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat – zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine – kako bi doprineo bezbednom i sigurnom okruženju i slobodi kretanja za sve, u svakom trenutku i nepristrasno. KFOR blisko sarađuje sa Kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u njihovim ulogama bezbednosnih aktera.



