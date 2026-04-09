Ministar spoljnih poslova Marko Đurić predstavlja Srbiju na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj se razmatra redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara UN o radu UNMIK-a.



- Danas sam vam se obraćam kao glas za one koji žive svoje živote u strahu, pod stalnim pritiskom na KiM. Represija jedne zajednice se ne dešava preko noći, već u fazama koje se mogu posmatrati u položaju Srba na KiM. Danas sam tu da pomognemo rešavanju problema, Srbija nije deo problema, mi smo deo rešenja! - rekao je na početku ministar Đurić.



Kako je istakao, govori u ime svih, ne samo u ime države i svoje.

- Stabilnost se ne ostvaraju jednostavno, već korak po korak. Danas ne govorimo samo o nacionalnom i regionalnom problemu, već je pitanje o zaštiti ljudskih prava, da bismo sprečili nestabilnost. Međunarodna zajednica je decenijama stvarala mehanizme, a ako ih izbegnemo, nastaće problem svuda u svetu. Srbi na KiM su obeleženi kao neki drugi, njihov identitet se koristi za napade na njihove kuće i svetilišta, pritisci i napadi nisu izolovani incidenti, a to ne možemo da ignorišemo. UN nisu nastale da ostanu neme na nepravdu, njihova uloga je da se sačuva i zaštite prava, zato je to pitanje zajedničke odgovornosti - dodao je.