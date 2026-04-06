Vojnici iz Luksemburga, Holandije i Belgije, koji čine Beneluks odred raspoređen u Bataljon za obaveštajne, nadzorne i izviđačke aktivnosti (ISRBN) misije KFOR-a pod vođstvom NATO-a, nakon godinu dana službe završili su svoje angažovanje pod vođstvom Luksemburga u kampu "Film siti" u Prištini.

Tokom raspoređivanja, jedinica je, koristeći bespilotni sistem „X-300 Integrator“, doprinela unapređenju situacione svesti i operativne efikasnosti širom regiona, što odražava trajnu posvećenost KFOR-a obezbeđivanju sigurnog i bezbednog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, kako bi doprineo sigurnom i bezbednom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji i slobodi kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno.



KFOR blisko sarađuje sa kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u njihovim odgovarajućim ulogama bezbednosnih aktera.



