Posle perioda visokih temperatura, Srbiju od petka očekuje znatno prijatnije vreme. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jutro će biti oblačno sa kišom, ali će tokom prepodneva i sredinom dana padavine postepeno prestajati, uz razvedravanje u većem delu zemlje.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno biti i pojačan. Jutarnje temperature kretaće se oko 16 stepeni, dok će najviše dnevne iznositi do 30 stepeni.

U Beogradu se već u jutarnjim časovima očekuje prestanak kiše i postepeno razvedravanje. Tokom dana biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i slab do umeren severozapadni vetar, dok će maksimalna temperatura dostići oko 28 stepeni.

Prijatnije vreme narednih dana

RHMZ najavljuje da će tokom vikenda preovlađivati sunčano vreme, dok se od početka naredne sedmice očekuje promenljiva oblačnost sa mogućnošću kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Dnevne temperature zadržaće se u okviru prosečnih vrednosti za početak jula.

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će od petka svežiji vazduh zahvatiti ceo region, uz pojačan severozapadni vetar i značajno manju mogućnost za razvoj jačih oluja. Do kraja nedelje preovlađivaće uglavnom suvo vreme, uz retke lokalne pljuskove, sveže noći i dnevne temperature od 23 do 29 stepeni.

Prema njegovim rečima, početkom naredne sedmice zadržaće se severozapadno strujanje, uz povremene lokalne pljuskove i bez značajnijih promena temperature. Sredinom sledeće nedelje moguće je prolazno pogoršanje vremena, dok trenutni proračuni ukazuju da bi prijatno letnje vreme moglo da se zadrži najmanje do sredine jula, nakon čega postoji mogućnost novog jačeg otopljenja.

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