Sezona putovanja i godišnjih odmora svake godine donosi ista pitanja – kako se što praktičnije spakovati i iskoristiti svaki centimetar prostora u koferu. Ipak, jedan detalj u gotovo svakom modernom koferu i dalje mnogima ostaje misterija.

Reč je o rajsferšlusu skrivenom ispod unutrašnje postave, koji putnici često primete tek nakon detaljnijeg pregleda prtljaga. Na prvi pogled deluje kao dodatni džep, ali njegova prava funkcija je potpuno drugačija.

Tehnički pristup, a ne tajni prostor

Stručnjaci objašnjavaju da ovaj otvor ne služi za odlaganje stvari, već omogućava pristup unutrašnjoj konstrukciji kofera. U prostoru između spoljašnje školjke i postave nalaze se ključni elementi poput točkova, teleskopske ručke i sistema za zaključavanje.

Zahvaljujući ovom dizajnu, servisiranje i popravke mogu se obaviti bez oštećivanja unutrašnje obloge. U suprotnom bi bilo potrebno seći postavu, što bi trajno narušilo funkcionalnost i izgled kofera.

Važna uloga tokom popravki i kontrola

Ovaj skriveni otvor olakšava i eventualne bezbednosne i carinske preglede, jer omogućava pristup delovima kofera koji inače nisu dostupni klasičnim otvaranjem. Na taj način pregledi mogu biti obavljeni brže i bez oštećenja prtljaga.

Iako nije njegova primarna namena, ova funkcionalnost doprinosi praktičnosti i dugotrajnosti samog kofera.

Nije predviđen za skrivanje vrednosti

Pojedini putnici koriste ovaj prostor kao dodatno skrovište za novac ili dokumenta, verujući da je manje uočljiv. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to nije bezbedna praksa, jer je prostor poznat i dostupan prilikom kontrola.

Zbog toga se i dalje preporučuje da se vredne stvari nose u ručnom prtljagu ili na sigurnijim mestima koja su pod stalnim nadzorom.

Detalj koji produžava vek trajanja kofera

Iako deluje kao nevažan deo dizajna, skriveni rajsferšlus ima važnu tehničku funkciju. Postava kofera dodatno štiti sadržaj od oštećenja i doprinosi boljoj organizaciji unutrašnjeg prostora.

Zahvaljujući ovakvim rešenjima, moderni koferi su lakši za održavanje, dugotrajniji i funkcionalniji nego ranije.