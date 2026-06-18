Kompanija Univerexport otvorila je renovirani maloprodajni objekat na adresi Japanska 19 u Bloku 62 na Novom Beogradu, mestu koje ima poseban značaj u razvoju kompanije kao prvi Univerexport otvoren u Beogradu. Nakon sveobuhvatne rekonstrukcije, kupcima je predstavljen savremen prodajni prostor osmišljen da odgovori na potrebe moderne kupovine, uz viši nivo komfora, funkcionalnosti i dostupnosti usluga.

Tokom rekonstrukcije izvršena je potpuna modernizacija prostora, uključujući zamenu svih ključnih instalacionih sistema i ugradnju nove opreme. Poseban akcenat stavljen je na energetsku efikasnost i održivost, pa objekat koristi rashladni sistem zasnovan na CO₂ tehnologiji, dok je kompletan prostor opremljen LED rasvetom koja doprinosi racionalnijoj potrošnji energije.

Renoviranjem objekta nije unapređen samo prodajni prostor, već i kompletna ponuda i sadržaji dostupni potrošačima. Na blizu 2.000 m² prodajnog prostora kupce očekuje pažljivo osmišljen koncept kupovine koji objedinjuje bogat asortiman proizvoda, savremene usluge i dodatne sadržaje prilagođene svakodnevnim potrebama. Pored standardne ponude, uvedeni su vitamin bar, uslužna priprema i prodaja kafe, kao i odeljenje za pripremu kolača, čime je iskustvo kupovine dodatno obogaćeno i podignuto na viši nivo komfora i praktičnosti.

Prepoznatljivo mesto u asortimanu i dalje zauzima sveže meso Bačka iz sopstvene proizvodnje kompanije Univerexport, po kojem je ovaj objekat godinama sticao poverenje kupaca sa Novog Beograda. Zadržavanjem najtraženijih segmenata ponude, uz uvođenje novih sadržaja i modernih tehnoloških rešenja, renovirani Univerexport nastavlja da gradi vezu sa potrošačima koji širok asortiman i praktičnost smatraju podjednako važnim, dok sigurnost u kvalitet ponude stavljaju na prvo mesto.

Otvaranje obnovljenog objekta u Bloku 62 deo je kontinuiranog razvoja kompanije Univerexport, usmerenog na unapređenje maloprodajne mreže, a sve u cilju pružanja još kvalitetnijeg iskustva kupovine za potrošače širom Srbije.