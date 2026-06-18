Ono što je usledilo privuklo je pažnju brojnih posetilaca, koji su odmah posegnuli za telefonima kako bi zabeležili redak prizor.

Neobično komešanje otkrilo zanimljivog stanovnika Jadrana

Sve je počelo kada su kupači primetili da se nešto kreće među stenama u plitkoj vodi. Radoznali prolaznici okupili su se oko mesta događaja pokušavajući da otkriju o čemu je reč.

Kada su prišli bliže, ugledali su hobotnicu kako se vešto kreće među kamenjem. Susret sa jednim od najinteligentnijih morskih stvorenja izazvao je veliko oduševljenje, a brojni posetioci požurili su da zabeleže ovaj neobičan trenutak.

Iznenađenjima nije bio kraj

Nedugo nakon toga, na istoj plaži usledilo je još jedno iznenađenje. U blizini obale primećena je morska kornjača, što je dodatno privuklo pažnju kupača.

Prisutni su se uverili da je životinja bezbedna, a zatim su je pažljivo usmerili nazad ka otvorenom moru. Ovaj prizor izazvao je brojne pozitivne reakcije među posetiocima plaže.

Snimci obišli društvene mreže

Video i fotografije nastali u Dobrim Vodama ubrzo su završili na društvenim mrežama, gde su privukli veliku pažnju korisnika. Posebno interesovanje izazvala je činjenica da su hobotnica i morska kornjača viđene na maloj udaljenosti od obale, u delu mora gde se svakodnevno kupa veliki broj ljudi.

Scene sa plaže objavljene su na Instagram stranici „Podgorički vremeplov“, nakon čega su počele ubrzano da se dele internetom.

Jadran krije bogat podvodni svet

Iako su hobotnice i morske kornjače prirodni stanovnici Jadranskog mora, retko se mogu videti iz neposredne blizine u plićaku punom kupača. Upravo zbog toga ovaj susret ostavio je snažan utisak na sve koji su se tog dana našli na plaži.

Neobični prizori još jednom su podsetili koliko je podvodni svet Jadrana raznovrstan i koliko priroda može da priredi iznenađenja čak i na najposećenijim letovalištima.