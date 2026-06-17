Iris je rođena je u SAD-u i živela je u Los Anđelesu i Dalasu. Pre pet godina upoznala je svog muža iz Srbije i preselili su se u jedno srpsko selo, gde sada žive sa njegovim sinom iz prvog braka i njenom majkom.

Iris je za Jutjub kanal "Attic Life" ukazala na ogromnu razliku u SAD i Srbiji, a koja se odnosi na komunikaciju u zajednici.

Iris je navela kako sa komšijama u SAD nema komunikacije i da je nesloga u zajednici problem, dok je u Srbiji osećaj povezanosti među ljudima osetila čim se doselila.

-Ne pričamo sa komšijama. Tako da kada smo se preselili u Teksas, bili smo kao: "Hej, ko ste vi?", "Mi smo...", Ok zdravo", "Vaša deca se igraju napolju, hej imam nekoliko malih poslova ako žele da zarade nešto novca". Znate, tako stvaramo zajednicu i oni su kao, "nedostajete nam mnogo" kada smo otišli jer niko nije razgovarao međusobno. Kako možeš da živiš pored neke osobe, a da ne razgovaraš sa njom. Dođem ovde i svi se poznaju. Tako da sam se odmah uklopila. Ali mislim da više nego što su porodice različite, osećam da zajednice nisu ujedinjene u Americi. Baš su odvojene i to je pravi problem, ta nesloga u zajednici - rekla je Iris.

U Americi nisam jela svinjetinu, sad je volim

Iris drži ovce, kokoške, a ima i baštu gde gaji paradajz, krompir, luk, papriku, dinje...

Rekla je da sebe smatra seljankom i da je već znala da je osoba za selo.

-Čak i moj muž se šali i naziva me običnom seljankom - kaže Iris.

Iris je ispričala da u Americi nikad nije jela svinjetinu, ali da ju je zavolela otkad živi u Srbiji.

-Nikad nisam jela svinjetinu u Americi. Bilo mi je odvratno. Sada volim svinjetinu. Svinjetina je drugačija, jer postoji GMO, ima toliko, bog zna šta ubacuju u sve namirnice i ostalo. Boje ih da bi izgledale lepo. Ali sada, miris domaćeg paradajza, to je neprocenjivo - rekla je Iris.

Prešla u pravoslavlje

Iris je prešla u pravoslavlje i ispričala kako se osećala na dan krštenja.

-Bila sam zbunjena, jer nisam znala šta se zbivalo, ali bilo je važno. Bila sam nervozna. Nije to bilo samo zato što je moj muž to želeo. Sama sam to izabrala i mislim da je bilo veoma važno što sam to izabrala i što sam to uradila jer se osećam povezano sa svojim mužem i osećam se povezano sa ovom zemljom. Kada sve to spojim, jednostavno je delovalo ispravno. Kad sam prošla kroz proces krštenja osećala sam se kao, "U redu, ovo je moj dom". Ne samo jer sam bila tu. Krštenje je bio trenutak kada sam osetila da je to moj dom - rekla je Iris.