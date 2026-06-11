Naime, Gmail ignoriše tačke u korisničkom delu adrese. To znači da su adrese poput „ime.prezime@gmail.com“, „imeprezime@gmail.com“ ili „ime.pre.zime@gmail.com“ za Google potpuno identične. Bez obzira na broj ili raspored tačaka, sve poruke stižu u isto sanduče.

Ova neobična mogućnost omogućava korisnicima da kreiraju različite verzije svoje postojeće adrese bez potrebe za otvaranjem novih naloga. Dok mnogi internet servisi takve adrese tretiraju kao zasebne korisnike, Gmail ih prepoznaje kao jedan isti nalog.

Još korisnija opcija krije se u takozvanim Gmail alijasima. Dovoljno je da u svoju adresu ubacite znak „+“ i željenu oznaku. Na primer, ako koristite adresu „imeprezime@gmail.com“, možete se registrovati kao „imeprezime+kupovina@gmail.com“, „imeprezime+netflix@gmail.com“ ili „imeprezime+posao@gmail.com“.

Sve poruke i dalje će pristizati u isto Gmail sanduče, ali ćete odmah znati preko kog servisa ste koristili određenu adresu. To može biti izuzetno korisno za praćenje pretplata, internet kupovine ili registracija na različitim platformama.

Ova funkcija može pomoći i u zaštiti privatnosti. Ako počnete da primate neželjene marketinške poruke na adresu koju ste koristili samo za jedan sajt ili uslugu, lako možete da otkrijete odakle je vaša adresa potencijalno dospela do trećih strana.

Najveća prednost ovog trika je jednostavnost. Nema dodatnih podešavanja, instalacija niti kreiranja novih naloga. Dovoljno je da prilikom registracije dodate tačku ili oznaku iza znaka „+“, a Gmail će sve poruke automatski usmeriti na vaš postojeći nalog.

Iako je ova mogućnost dostupna godinama, veliki broj korisnika još uvek nije svestan da može da organizuje prijave na različite servise i prati poreklo neželjene pošte bez otvaranja dodatnih Gmail adresa.