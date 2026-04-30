Većina biljaka može da se oporavi ako se uzrok prepozna na vreme i pravilno reaguje.

Prvi korak je razumeti zašto biljka vene. Prema smernicama Kraljevskog hortikulturnog društva, najčešći razlozi su nepravilno zalivanje (previše ili premalo vode), nedovoljno svetlosti ili loša drenaža.

Prekomerno zalivanje često dovodi do truljenja korena, dok nedostatak vode uzrokuje dehidraciju i opadanje lišća. Zato je važno proveriti zemljište i položaj biljke pre nego što se preduzmu bilo kakvi drugi potezi.

Sledeći korak je pregled korena i podloge. Stručnjaci ističu da biljke koje stoje u vodi ili zbijenom zemljištu često razvijaju probleme sa korenom.

Ako je zemljište vlažno i teško, biljku treba presaditi u svežu podlogu sa boljom drenažom. U slučaju trulog korena, oštećeni delovi se uklanjaju sterilnim makazama kako bi se sprečilo širenje infekcije.

Zalivanje treba prilagoditi stvarnim potrebama biljke, a ne fiksnom rasporedu. Većina sobnih biljaka bolje reaguje na zalivanje samo kada se gornji sloj zemlje osuši. Takođe, voda treba slobodno da odlazi iz saksije kako bi se izbeglo zadržavanje viška vlage u korenovoj zoni.

Treći važan faktor je svetlost i okolina. Mnoge biljke vene jer su postavljene na mestima sa premalo svetlosti ili direktnom jakom sunčevom svetlošću. Pravilan položaj biljke je ključan za fotosintezu i oporavak. Premeštanje biljke na svetlo, ali indirektno mesto često daje vidljive rezultate već posle nekoliko dana, piše klix.ba.

Ne treba zanemariti ni štetočine i ishranu biljaka. Redovnim pregledom listova može se otkriti prisustvo lisnih uši ili paukova grinja, koje dodatno slabe biljku. Lagano orezivanje uvenulih delova i umereno đubrenje tokom perioda oporavka pomažu biljci da usmeri svoju energiju na novi rast.