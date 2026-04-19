Što smo uživali u sunčanom i lepom vremenu, uživali smo, već od sutra očekuje se promena sinoptike koja nas uvodi u relativno hladan period koji će potrajati barem do 3. maja, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo. Pred nama je period osetnog zahlađenja, kiše, pa čak i snega.Kako navodi Čubrilo, današnje pretežno sunčano i toplo vreme krajem dana kvari naoblačenje sa kišom i mogućim pljuskovima koje kreće sa zapada regiona. Tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak tokom dana, ovo naoblačenje će se proširiti na ceo region donoseći kišu, jak severozapadni vetar i osetan pad temperature, posebno u drugom delu dana.

- Dnevni maksimumi će se kretati od 9 na zapadu do oko 18 nad ostalim delovima regiona - najavio je Čubrilo.

Nad Evropom jak anticiklon

Od utorka će na vreme nad Evropom uticati jak, blokirajući, anticiklon čije će se jezgro nalaziti u širem prostoru Islanda, Severnog mora i Skandinavije.

- Po istočnoj periferiji tog anticiklona ka našem delu Evrope će sa severa strujati relativno hladan i povremeno vlažan vazduh te će biti relativno hladno uz povremene padavine. Isto tako po zapadnoj periferiji istog anticiklona preko Pirinejskog poluostrva počeće povlačenje vrlo toplog vazduha iz severne Afrike tako da će ovaj deo Evrope imati rano letnje vreme - dodaje Čubrilo.

Prema njegovim rečima, barem do 26. aprila nad našom zemljom zadržaće se relativno hladno vreme, uz povremenu kišu i moguće pljuskove.

- Posebno u utorak, dok bi na planinama preko 1000 metara nadmorske visine bilo i snega, te je tamo gde padavine bude intenzivnije moguće za ovo doga godine formiranje neobično visokog snežnog pokrivača, lokalno i oko 25 cm. Vetar će biti umeren do pojačan, severozapadni, dok će se duž Jadrana smenjivati bura i tramontana. Dnevni maksimumi najčešće od 6 do 13 stepeni Celzijusa - napominje meteorolog.

Stiže i kasni mraz

Nažalost, ovako jako zahlađenje ne može proći bez opasnosti od pojave kasnog mraza, pojašnjava on.

- I od noći ka sredi pa sve do noći ka suboti ta opasnost će biti visoka jer će se minimumi kretati od 0 do 5 stepeni Celzijusa. Neće to biti jak mraz, niti će trajati dugo, verovatno tek pred zoru, ali je i on sposoban da jako ošteti biljne kulture koje su odavno ušle u aktivan period. Trenutno nije moguće precizirati gde će opasnost od mraza biti najveća jer će tu odlučivati detalji poput vetrovitosti, pokrivenosti neba oblacima, lokalnih odlika terena, ali svi koji imaju osetljivo voće, a u mogućnosti su neka se što bolje zaštite - upozorava Čubrilo.

On zaključuje i da bi sledeće subote moglo da otopli, ali da bi se već u nedelju posle podne spustio novi, hladni front, sa padavinama i zahlađenjem koje bi se zadržalo do kraja aprila.