Sa lepim vremenom povećava se koncentracija polena drvenastih biljaka, rekla je danas za Tanjug Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine, ukazujući da u aprilu posebnu pažnju treba da obrate osobe alergične na polen trave i breze i jave se lekarima alergolozima. Ona je u izjavi za Tanjug napomenula da su prethodne nedelje kiša i grad samo nakratko uticali na smanjenje koncentracija svih alergenih polena u vazduhu.

“U aprilu očekujemo polen drvenastih biljaka u vazduhu. Polen breze je najjači alergen u ovom periodu. On ujedno ima najjači alergeni potencijal u periodu polinacije drveća. Pljuskovi su smanjili ukupnu količinu polena u vazduhu, ali toplo vreme izaziva visoku vlažnost što će dovesti do pucanja istih”, rekla je Ljubičić.

Kako je dodala, takođe, u vazduhu je prisutan polen jasena, javora, hrasta, graba, platana, vrbe.

"U aprilu posebnu pažnju treba da obrate osobe alergične na polen trave i breze i jave se lekarima alergolozima”, istakla je Ljubičić. Podatke o vrstama i koncentracijama polena u vazduhu sugrađani mogu pratiti na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine www.sepa.gov.rs i Android aplikaciji polen Srbija, dodala je ona.