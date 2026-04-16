Tužilac Ivan Bojanić zatražio je da se Danilo Mandić, sinovac predsednika Skupštine, Andrije Mandića, oglasi krivim i kazni zatvorom u visini koju sud odredi, zbog sumnje da je 19. aprila prošle godine oko 3 sata i 40 minuta izjutra, vozeći skupštinski “range rover” preprečio automobilom put Podgoričanima Darku Peroviću i Arisu Turkoviću, nakon čega je, kako se sumnja, pucao na njih.

Tužilac Bojanić je, iznoseći završne reči, naglasio da je tokom postupka nesumnjivo utvrđeno da je okrivljeni Mandić počinio krivična dela koja mu se stavljaju na teret.

Završnim rečima danas je okončan dokazni postupak protiv okrivljenog Mandića, a sudija Ivana Becić presudu je zakazala za 20. april.

Podsetimo, Mandića podgoričko Osnovno državno tužilaštvo tereti za teško delo protiv opšte opasnosti, laka telesna povreda i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, ali i za krađu skupštinskog vozila.

Tužilac Bojanić je istakao da je tokom dokaznog postupka, uvidom u snimke sa nadzornih kamera, nesumnjivo utvrđeno da je sporne noći Mandić boravio u lokalu 697, da je nosio belu majicu kratkih rukava te da je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

-To potvrđuju i iskazi svedoka, među kojima je Uroš Radusinović koji je rekao da je začuo pucanj te opisao osobu koja je držala pištolj u ruci- naveo je, između ostalog, tužilac Bojanić.

