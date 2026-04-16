Oni su slučajno otkrili ostrvo, u oblasti označenoj kao “opasna zona za plovidbu“.

Naučnici su plovili na ledolomcu “Polarstern” i primetili “nepoznatu masu” dok su tražili zaklon od oluje. Kasnije se ispostavilo da su otkrili nepoznato ostrvo.

“Ugledali smo 'ledeni berg' koji je izgledao prljavo. Pošto smo ga pažljivije pogledali, shvatili smo da je verovatno u pitanju kamen”, rekao je Simon Dreter, stručnjak za podvodnu kartografiju.Istraživači su zatim promenili kurs i krenuli ka “misterioznoj masi”. Zaustavili su brod 150 metara od ostrva i podigli dron, kako bi ga istražili s visine.

Ostrvo je dugačko 130 metara, široko 50 metara i izdiže se oko 16 metara iznad vode. Za poređenje, približno iste dužine kao i Velika piramida u Gizi.

“Na analiziranim satelitskim slikama, ostrvo se gotovo nije moglo razlikovati od brojnih ledenih santi koje se kreću u okolini", objasnili su naučnici, prenosi Daily Mail.

Pre nego što bude dodato na mape - potrebno je da dobije ime. Tim još nije odlučio kako će ga nazvati, a mnogi internet korisnici su odlučili da pomognu.

Jedan je predložio naziv “Ajsberg” (Eisberg), a drugi “Lumerlend” (Lummerland). Bilo je i duhovitih predloga, poput “Ostrvo za sastanke ptica” (Bird Rendezvous Island).