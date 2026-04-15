Danas promenljivo oblačno u većini mesta sa sunčanim intervalima, a samo se ponegde na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije sredinom dana i posle podne očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, saopštio je RHMZ.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 18 do 23 °C.

Vreme do kraja nedelje

Sutra će biti promenljivo oblačno u većini mesta sa sunčanim intervalima, a samo se sredinom dana i posle podne ponegde na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 11 °C, a najviša dnevna od 20 do 24 °C.

Do nedelje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i umereno toplo uz maksimalnu temperaturu u većini mesta od 19 do 23 °C. Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i to uglavnom u brdsko planinskim predelima na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije.

Početkom naredne sedmice očekuje se manji pad temperature i nestabilnije vreme mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom u celoj zemlji.

